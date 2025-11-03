Persis Solo Tumbang di Markas Persebaya, Peter de Roo Beri Alasan

jateng.jpnn.com, SURABAYA - Persis Solo kalah 1-2 dari tuan rumah Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11) malam.

Kekalahan ini tentunya membuat pelatih Persis Solo Peter De Roo kecewa berat.

"Kami sangat kecewa," ujarnya.

Baca Juga: Coach Edu Ungkap Rahasia di Balik Kemenangan Persebaya atas Persis Solo

Dia mengakui timnya kehilangan fokus dalam momen-momen krusial saat kalah 1-2

"Jika melihat jalannya pertandingan selama 90 menit, kami sebenarnya menciptakan cukup banyak peluang," ungkapnya.

Sejatinya, kata dia, anak asuhnya tampil cukup baik dalam penguasaan bola dan menciptakan peluang, terutama di babak pertama.

Selain itu, para pemainnya juga sudah berusaha keras untuk meraih tiga poin di Surabaya, tetapi sejumlah kesalahan kecil membuat Persis kehilangan momentum.

"Gol menjelang turun minum menjadi momen yang buruk bagi kami. Setelah kebobolan gol kedua, permainan kami mulai kehilangan ritme," ucapnya.