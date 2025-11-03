JPNN.com

Persijap Jepara Vs Malut United Sore Ini: Saatnya Laskar Kalinyamat Menang

Senin, 03 November 2025 – 10:40 WIB
Pemain Persijap Jepara saat sedang latihan. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara akan melawan Malut United dalam laga pekan ke-11 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (3/11), kickoff 15.30 WIB.

Pada laga ini, Laskar Kalinyamat berhasrat meraih 3 poin. Pasalnya, selain bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Persijap juga ingin menyudahi puasa kemenangan yang dijalani di empat laga terakhir.

Tercatat, Persijap mengalami empat kekalahan beruntun. Tiga kekalahan beruntun di laga home yakni kalah 1-2 lawan Persita Tangerang, 0-2 dari Persik Kediri dan 1-2 dari Bali United FC.

Terakhir di laga pekan ke-10, Persijap kalah 0-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di kandang lawan.

Empat kekalahan tersebut membuat Persijap kini menempati peringkat ke-15 dari 18 tim atau empat terbawah dalam klasemen sementara BRI Super League.

Menanggapi kondisi tersebut, pelatih Persijap Jepara Mario Lemos sudah sangat merindukan hasil tiga poin.

"Kami ingin mendapatkan poin pada laga nanti, khususnya poin tiga. Kami sudah menelan kekalahan di empat laga sebelumnya. Dan tentunya ingin berubah," ujarnya.

Pelatih asal Portugal ini juga mengakui jika memang ada masalah di lini pertahanan timnya.

