Seusai Libas Bali United, Persib Bandung Langsung Fokus Hadapi Selangor FC

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya segera melupakan kemenangan atas Bali United dan fokus menatap laga berikutnya di ajang AFC Champions League (ACL) II.

Persib sebelumnya mencatat sejarah dengan menumbangkan Bali United 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (2/11). Gol tunggal kemenangan dicetak Andrew Jung seusai menerima umpan silang matang dari Beckham Putra Nugraha.

Meski kemenangan itu mengakhiri rekor buruk Maung Bandung yang tak pernah menang di kandang Bali United, Bojan tak ingin timnya larut dalam euforia.

“Bagi saya itu masa lalu. Saya tidak pernah melihat ke belakang. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa,” ujar pelatih asal Kroasia itu, dikutip dari laman resmi klub, Senin (3/11).

Bojan menegaskan kini fokus Persib adalah menghadapi Selangor FC pada laga lanjutan Grup G ACL II di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11) pukul 19.15 WIB.

Persib yang saat ini memimpin klasemen sementara Grup G dengan tujuh poin dari tiga laga, menargetkan kemenangan untuk memastikan langkah ke babak 16 besar.

“Kami harus segera fokus ke pertandingan berikutnya. Masih banyak hal yang bisa kami ubah di depan,” tutur Bojan. (antara/jpnn)