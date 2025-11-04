PSM Makassar Gagal Menang di Hari Ulang Tahun ke-110, Begini Kata Ahmad Amiruddin

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar gagal memetik kemenangan di pekan ke-11 BRI Super League 2025/26. Tim Ayam Jantan dari Timur ditahan imbang 1-1 oleh Madura United di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (2/11).

Hasil ini memperpanjang puasa kemenangan PSM sejak pekan keenam. Caretaker pelatih Ahmad Amiruddin mengakui timnya masih dalam proses transisi permainan.

“Ini masa transisi dari sepak bola counter attack ke ball progresif. Tidak segampang itu mengubah. Tiga setengah tahun main dengan pola lama, sekarang harus beradaptasi dengan sistem baru,” ujar Amiruddin seusai laga.

Menurutnya, perubahan gaya bermain butuh waktu. “Kami mencoba beralih, tapi tidak bisa instan. Dua minggu tidak cukup untuk membentuk pola baru,” tambahnya.

Hasil imbang ini terasa pahit karena bertepatan dengan hari ulang tahun ke-110 PSM Makassar. Harapan memberikan kado kemenangan bagi suporter pun pupus.

“Kami mohon maaf belum bisa memberi kemenangan di hari spesial ini. Di awal laga kami memang tidak tampil baik dan kebobolan akibat kesalahan sendiri. Itu akan jadi bahan evaluasi,” ucapnya.

Meski begitu, Amiruddin tetap mengapresiasi perjuangan timnya. “Saya salut dengan semangat pemain. Mereka menunjukkan tidak mau kalah, tidak mau malu di kandang. Babak kedua kami bisa menyamakan kedudukan,” tegasnya. (jpnn)