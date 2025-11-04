Tren Negatif Persis Solo Berlanjut, Begini Kata Coach Peter de Roo

jateng.jpnn.com, SOLO - Tren negatif Persis Solo belum juga berakhir. Laskar Sambernyawa kembali gagal meraih kemenangan setelah dipaksa menyerah 1-2 dari tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (2/11) malam.

Persis sempat mengejutkan publik GBT lewat gol cepat Kodai Tanaka pada menit ke-15. Namun, keunggulan itu sirna setelah Mihailo Perovic menyamakan kedudukan di masa tambahan babak pertama, tepatnya menit 45+3. Enam menit babak kedua berjalan, Francisco Rivera menambah penderitaan Persis lewat gol cantik yang memastikan kemenangan Bajul Ijo 2-1.

Kekalahan ini memperpanjang paceklik kemenangan Persis menjadi sembilan laga beruntun. Dari total sebelas pertandingan musim ini, anak asuh Peter de Roo baru mengoleksi lima poin hasil dari satu kemenangan dan dua kali imbang. Sisanya, tujuh laga berakhir dengan kekalahan.

Sebelumnya, Persis juga kalah 1-3 dari Malut United dan takluk 0-2 dari Persib Bandung. Hasil itu menempatkan tim asal Kota Bengawan ini di posisi ke-17 klasemen sementara BRI Super League, hanya satu tingkat di atas juru kunci.

Pelatih Peter de Roo tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai laga. Menurutnya, tim seharusnya bisa membawa pulang poin dari Surabaya.

“Semua termasuk saya kecewa dengan hasil ini. Di babak pertama kami bermain bagus, mampu mengontrol permainan dan menciptakan peluang. Tapi setelah itu kami justru menurun,” ujar pelatih asal Belanda itu.

Meski begitu, De Roo enggan menuding pemain sebagai biang keladi. Dia menegaskan kekalahan ini merupakan tanggung jawab bersama.

“Saya tidak menyalahkan pemain. Ini kerja kolektif. Di ruang ganti semua terlihat kecewa,” tegasnya. (jpnn)