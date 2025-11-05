Wakili Indonesia di Ajang Internasional, Persijap Jepara U-17 Akan Terbang ke Korea Selatan

jateng.jpnn.com, JEPARA - Tim Elit Pro Academy (EPA) Persijap U17 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendapat kehormatan besar. Tim muda kebanggaan warga Jepara itu dipercaya mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi K-League Asian Youth Championship di Jeju, Korea Selatan, pada 17-23 November 2025.

Bupati Jepara Witiarso Utomo mengaku bangga sekaligus terharu atas capaian tersebut. Dia berharap para pemain muda Persijap mampu menampilkan permainan terbaik dan menjaga nama baik daerah di level internasional.

“Secara pribadi maupun mewakili masyarakat Jepara, saya merasa bangga Persijap U17 bisa berkiprah di level internasional. Mudah-mudahan bisa membawa harum nama Kabupaten Jepara,” ujar Witiarso di sela acara pelepasan tim di Pendopo R.A. Kartini Jepara, Selasa (4/11).

Witiarso juga berpesan agar seluruh pemain menjaga kekompakan, disiplin, dan semangat juang selama berlaga. Dia menyebut kesempatan tampil di ajang Asia ini merupakan bentuk apresiasi tinggi dari PSSI terhadap performa impresif Persijap U17 di kompetisi nasional.

“Ini kesempatan berharga untuk menambah pengalaman dan mengasah talenta muda agar siap mengantarkan Persijap menuju prestasi juara di masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Manajer EPA Persijap Istanto mengungkapkan tim akan lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Lembang, Jawa Barat, selama sepekan sebagai bentuk adaptasi terhadap cuaca dingin.

“Kami latihan di Lembang untuk beradaptasi dengan suhu dingin. Kondisi di Korea tentu berbeda dengan di sini,” ujarnya.

Sebanyak 18 pemain muda Persijap U17 disebut dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Mereka menargetkan bisa menembus babak final dan membawa pulang trofi juara ke Jepara.