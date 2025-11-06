Jadwal Pekan ke-12 BRI Super League: Ada Derbi Mataram

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan ke-12 BRI Super League akan dimulai hari ini, Kamis (6/11). Rivalitas klasik, duel panas, dan pertaruhan posisi papan atas hingga zona degradasi siap memanaskan stadion-stadion di seluruh Indonesia.

Dari Malang, Arema FC bersiap menjamu Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (8/11) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga momentum positif setelah pekan lalu meraih hasil sempurna.

Arema berpeluang naik ke lima besar, sementara Persija butuh tiga poin agar tetap nyaman di posisi kedua klasemen.

Sorotan lain tertuju ke Padang, tempat pemuncak klasemen Borneo FC akan menantang tuan rumah Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (9/11) malam.

Borneo datang dengan rekor mengerikan, yakni sembilan kemenangan beruntun dan 27 poin dari sembilan laga.

Di sisi lain, Semen Padang terpuruk di dasar klasemen dengan empat poin dan sedang mencari cara menghentikan tren tujuh kekalahan beruntun.

Dari Jawa Tengah, tensi rivalitas juga memuncak. Persis Solo akan berhadapan dengan PSIM Yogyakarta dalam laga bertajuk Derbi Mataram di Stadion Manahan, Sabtu malam (8/11) pukul 19.00 WIB.