Derbi Mataram Persis Solo Vs PSIM: Pertarungan Pemain Asal Jepang

Kamis, 06 November 2025 – 15:45 WIB
Pemain asal Jepang yang bermain di Persis Solo Kodai Tanaka. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Laga klasik bertajuk Derbi Mataram akan tersaji di pekan ke-12 BRI Super League 2025/26, Sabtu (8/11) malam.

Dua rival abadi, Persis Solo dan PSIM Yogyakarta, bakal saling sikut di Stadion Manahan, Solo, dan kali ini, aroma duel Jepang ikut menambah panasnya pertandingan.

Persis yang dijuluki Laskar Sambernyawa punya dua pemain asal Negeri Sakura, yakni Sho Yamamoto dan Kodai Tanaka.

Sementara di kubu Laskar Mataram, ada nama Yusaku Yamadera, bek tangguh yang selalu jadi tembok utama PSIM.

Pertarungan paling menarik tentu tersaji antara Kodai Tanaka dan Yusaku Yamadera, dua 'samurai' di sisi berlawanan.

Kodai menjadi tumpuan lini depan Persis. Dari 10 laga yang sudah dijalani musim ini, pemain bernomor punggung 10 itu sudah mengoleksi empat gol dan satu assist.

Lebih mencolok lagi, tiga gol di antaranya dicetak dalam empat laga terakhir, menunjukkan grafik performa yang sedang menanjak.

Sempat cedera di pekan kedua saat menghadapi Persija Jakarta, Kodai kini kembali bugar dan siap memimpin serangan tim asuhan Peter de Roo.

