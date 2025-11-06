Selangor FC Vs Persib: Maung Bandung Berpeluang Besar Tembus 16 Besar ACL Two

jateng.jpnn.com, SELANGOR - Persib Bandung membawa misi penting saat bertandang ke markas Selangor FC pada lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Duel dua tim besar dari Indonesia dan Malaysia itu akan berlangsung di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Kamis (6/11) malam.

Kemenangan menjadi harga mati bagi tim Maung Bandung jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur. Meski begitu, pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga kontra The Red Giants tak akan mudah.

“Pertandingan sulit, Selangor FC main di kandang, tentunya mereka akan mengerahkan segalanya untuk menang,” kata Hodak.

Persib datang dengan modal manis setelah menorehkan lima kemenangan beruntun di semua ajang. Hodak menilai tiga poin di Malaysia bisa jadi kunci menuju babak 16 besar.

“Kami sudah punya tujuh poin dan tidak merasa tertekan. Kalau bisa meraih tiga poin, kami hampir pasti lulus ke fase berikutnya,” ujar pelatih asal Kroasia itu.

“Kami akan bermain terbuka dan berusaha tampil maksimal," ungkapnya menambahkan.

Persib juga diuntungkan dengan pengalaman sejumlah pemain dan staf yang pernah mencicipi atmosfer Liga Malaysia. Dua pemainnya, Luciano Guaycochea dan Saddil Ramdani, sempat memperkuat klub di Negeri Jiran.