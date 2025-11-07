Derbi Mataram: PSIM Yogyakarta Mewaspadai Kebangkitan Persis Solo

jateng.jpnn.com - Laga sarat gengsi bertajuk Derby Mataram kembali tersaji akhir pekan ini. PSIM Yogyakarta bakal menantang tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, dalam lanjutan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26, Sabtu (8/11) malam.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memastikan timnya siap tempur menghadapi laga penuh sejarah tersebut. Menurutnya, persiapan berjalan seperti biasa, namun atmosfer derbi selalu menghadirkan energi berbeda.

“Persiapan tetap sama seperti pertandingan lainnya. Namun, derbi selalu menyenangkan, apalagi kalau sudah lama tidak dimainkan. Tentu semua orang menantikan duel seperti ini,” ujar pelatih asal Belanda itu.

Meski menyebut laga ini sebagai pertandingan biasa, Van Gastel menegaskan kemenangan tetap menjadi target utama Laskar Mataram.

“Bagi kami ini tetap pertandingan penting, karena kami ingin menang,” katanya tegas.

Eks pelatih Feyenoord Rotterdam itu juga menyoroti performa calon lawannya. Menurutnya, Persis Solo sejatinya tampil cukup baik, hanya saja kurang beruntung di beberapa laga terakhir.

“Saya pikir Persis tidak bermain buruk, mereka hanya sedikit kurang beruntung. Seperti melawan Malut United dan Persib Bandung, tendangan pertama lawan langsung berbuah gol. Saat melawan Persebaya, mereka juga kebobolan tepat sebelum jeda babak pertama,” jelasnya.

Selain menyiapkan taktik, Van Gastel juga mewaspadai faktor cuaca yang bisa mengubah kondisi lapangan. “Hujan deras yang turun sebentar saja bisa mempengaruhi permainan dan membuat lapangan cepat berubah,” ungkapnya.