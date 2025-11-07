JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Derbi Mataram: PSIM Yogyakarta Mewaspadai Kebangkitan Persis Solo

Derbi Mataram: PSIM Yogyakarta Mewaspadai Kebangkitan Persis Solo

Jumat, 07 November 2025 – 06:15 WIB
Derbi Mataram: PSIM Yogyakarta Mewaspadai Kebangkitan Persis Solo - JPNN.com Jateng
PSIM Yogyakarta bakal menantang tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, dalam lanjutan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26, Sabtu (8/11) malam. Foto: X/@PSIMJOGJA

jateng.jpnn.com - Laga sarat gengsi bertajuk Derby Mataram kembali tersaji akhir pekan ini. PSIM Yogyakarta bakal menantang tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, dalam lanjutan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26, Sabtu (8/11) malam.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memastikan timnya siap tempur menghadapi laga penuh sejarah tersebut. Menurutnya, persiapan berjalan seperti biasa, namun atmosfer derbi selalu menghadirkan energi berbeda.

“Persiapan tetap sama seperti pertandingan lainnya. Namun, derbi selalu menyenangkan, apalagi kalau sudah lama tidak dimainkan. Tentu semua orang menantikan duel seperti ini,” ujar pelatih asal Belanda itu.

Baca Juga:

Meski menyebut laga ini sebagai pertandingan biasa, Van Gastel menegaskan kemenangan tetap menjadi target utama Laskar Mataram.

“Bagi kami ini tetap pertandingan penting, karena kami ingin menang,” katanya tegas.

Eks pelatih Feyenoord Rotterdam itu juga menyoroti performa calon lawannya. Menurutnya, Persis Solo sejatinya tampil cukup baik, hanya saja kurang beruntung di beberapa laga terakhir.

Baca Juga:

“Saya pikir Persis tidak bermain buruk, mereka hanya sedikit kurang beruntung. Seperti melawan Malut United dan Persib Bandung, tendangan pertama lawan langsung berbuah gol. Saat melawan Persebaya, mereka juga kebobolan tepat sebelum jeda babak pertama,” jelasnya.

Selain menyiapkan taktik, Van Gastel juga mewaspadai faktor cuaca yang bisa mengubah kondisi lapangan. “Hujan deras yang turun sebentar saja bisa mempengaruhi permainan dan membuat lapangan cepat berubah,” ungkapnya.

PSIM Yogyakarta bakal menantang tuan rumah Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, dalam lanjutan pekan ke-12 BRI Super League 2025/26, Sabtu (8/11) malam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   psim yogyakarta persis solo derby mataram derbi mataram persis solo vs psim bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU