Persib Bandung Puncaki Klasemen Grup G ACL II 2025/2026

jateng.jpnn.com - Persib Bandung mencatatkan hasil gemilang di ajang AFC Champions League (ACL) II 2025/2026.

Maung Bandung berhasil menumbangkan Selangor FC dengan skor 3-2 pada pertandingan keempat Grup G yang digelar di Stadion MBPJ, Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11) malam waktu setempat.

Menurut catatan resmi AFC, kemenangan Persib datang lewat gol dari Andrew Jung dan dua gol Adam Alis, setelah sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Chrigor Moraes serta gol bunuh diri Patricio Matricardi di babak pertama.

Berkat hasil ini, Persib Bandung kini kokoh di puncak klasemen sementara Grup G dengan 10 poin dari empat pertandingan, unggul satu poin dari peringkat kedua, Bangkok United.

Kemenangan ini menjadi langkah penting bagi Persib untuk membuka peluang lulus ke babak 16 besar sebagai juara grup.

Dengan dua laga tersisa, Persib hanya membutuhkan empat poin tambahan untuk memastikan tiket ke fase gugur tanpa bergantung pada hasil tim lain.

Sementara itu, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Selangor FC. Klub asal Malaysia tersebut kini terpuruk di posisi keempat klasemen Grup G tanpa satu pun poin dari empat laga yang telah dijalani, sehingga peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya dipastikan tertutup.

Pada laga lainnya di grup yang sama, Bangkok United berhasil menundukkan Lion City Sailors dengan skor 2-1 di Stadion Bishan, Singapura. Gol kemenangan Bangkok United dicetak oleh Muhsen Al-Ghassani dan Luka Adzic, sementara Lennart Thy memperkecil kekalahan untuk Lion City Sailors.