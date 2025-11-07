Nova Arianto Pastikan Timnas U-17 Indonesia Siap Hadapi Brasil

jateng.jpnn.com, DOHA - Skuad Timnas U-17 Indonesia memastikan sudah melupakan kekalahan 1-3 dari Zambia, dan kini fokus penuh menatap laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Brasil.

Pelatih Garuda Muda Nova Arianto menegaskan para pemainnya sudah kembali bersemangat dan tidak ingin larut dalam hasil minor laga perdana.

“Sudah move on. Semuanya sudah move on,” ujar Nova seusai memimpin latihan di Stadion Al Thumama, Doha, Kamis (6/11).

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Brasil justru mengawali langkah di Piala Dunia U-17 dengan kemenangan telak 7-0 atas Honduras. Meski begitu, Nova menegaskan agar anak asuhnya tidak gentar menghadapi tim besar itu.

“Saya minta pemain jangan terlalu respek dengan Brasil. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi besok,” katanya.

“Yang penting, punya determinasi tinggi, percaya diri, dan jangan takut. Hasilnya nanti kami perjuangkan di lapangan,” lanjut mantan pemain Persib Bandung tersebut.

Indonesia akan menghadapi Brasil pada Jumat (7/11) malam waktu setempat di Aspire Academy, Doha.

Nova menilai laga itu sebagai pertandingan besar dan penuh tantangan, namun tetap diyakini bisa menjadi momentum kebangkitan Garuda Muda.