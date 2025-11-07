Investor Malut United Dikabarkan Bakal Ambil Alih PSIS Semarang, Benarkah?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aroma perubahan besar tengah menyelimuti tubuh PSIS Semarang. Saham mayoritas milik Yoyok Sukawi dikabarkan sedang dalam proses akuisisi oleh calon investor baru yang disebut-sebut merupakan pemilik klub Malut United.

Isu tersebut pertama kali mencuat di media sosial pada Kamis (6/11) malam, setelah beredar informasi pertemuan antara Asisten Manajer Malut United Asghar Saleh dengan sejumlah suporter PSIS di Semarang.

Momen itu langsung memantik spekulasi bahwa investor asal Maluku Utara tengah menyiapkan langkah besar untuk mengambil alih Mahesa Jenar.

Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang Agung Buwono tak menampik kabar tersebut. Dia mengakui memang tengah ada komunikasi intens dengan calon investor baru.

“Iya benar, kami sudah komunikasi sejak sebulan lalu. Pertemuan juga sudah beberapa kali dilakukan. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar,” ujar Agung, Jumat (7/11).

Menurut Agung, langkah Yoyok Sukawi membuka pintu bagi calon investor bukan hal mendadak. Sejak lama, mantan anggota DPR itu memang mencari sosok yang mampu membawa PSIS kembali ke masa kejayaan.

“Mas Yoyok akan melepas saham hanya kepada pihak yang punya komitmen kuat untuk PSIS. Prioritasnya menyelamatkan klub dan mengembalikan kejayaannya,” tegasnya.

Meski begitu, Agung masih enggan membocorkan identitas calon investor yang dimaksud. Dia hanya memastikan proses negosiasi masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan setelah semua rampung.