Derita PSIS Semarang: Belum Pernah Menang, Terbenam di Dasar Klasemen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Derita PSIS Semarang belum juga berakhir. Bermain di depan pendukung sendiri di Stadion Jatidiri, Jumat (7/11) malam, Mahesa Jenar harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Kendal Tornado FC pada laga pekan ke-9 Pegadaian Championship 2025/26.

Hasil ini memperpanjang puasa kemenangan PSIS hingga akhir putaran pertama. Dari sembilan laga, tim asuhan Ega Raka Galih belum sekalipun menang dengan hanya dua kali imbang dan tujuh kali kalah.

Di babak pertama, PSIS sempat tampil solid dan menahan imbang tanpa gol. Namun petaka datang di paruh kedua pertandingan.

Kendal Tornado FC tampil menggila lewat gol Agung Prasetyo (68’), gol bunuh diri Ahmad Syiha Buddin (78’), Patrick Cruz (83’), dan Felipe Ryan (90’). PSIS hanya mampu memperkecil keadaan melalui gol hiburan Camilo Sanchez di menit 90+4.

Pelatih PSIS Ega Raka Galih tak menutupi rasa kecewanya.

“Kami mohon maaf kepada pebcinta PSIS karena belum bisa memberikan kemenangan. Gol-gol lawan berawal dari kelengahan kami mengantisipasi bola crossing,” ujar Ega seusai laga.

Menurutnya, kesalahan seperti itu sudah sering dibahas dalam latihan, tetapi kembali terulang.

“Babak pertama anak-anak disiplin dan konsisten. Namun, di babak kedua fokus menurun dan akhirnya kembali dihukum. Polanya sama seperti lawan Persela,” tegasnya.