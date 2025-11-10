Persijap Jepara Telan Kekalahan Lagi, Mario Lemos Bilang Begini

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara belum juga mampu keluar dari tren negatif di BRI Super League 2025/26.

Laskar Kalinyamat tumbang dengan skor 1-2 dari tuan rumah Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (9/11) malam.

Persijap sempat memberi harapan lebih dulu lewat gol cepat Indra Arya di menit ke-3. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Madura United bangkit dan membalikkan keadaan lewat Jorge Ambrosio Mendonca di penghujung babak pertama (45+4’) serta Aji Kusuma di detik-detik akhir laga (90+4’).

Laga berjalan panas dan keras. Total tiga kartu merah melayang dari saku wasit. Dua di antaranya untuk Persijap, Dicky Kurniawan (33’) dan Zahran Rizki (90+6’). Sementara tuan rumah juga harus kehilangan Taufik Hidayat (61’) setelah melakukan pelanggaran keras.

Kekalahan ini membuat Persijap mencatat hasil buruk enam kali beruntun. Sebuah ironi, mengingat di awal musim mereka sempat tampil menjanjikan dengan menahan PSM Makassar 1-1 dan menekuk Persib Bandung 2-1.

“Hasil yang sangat mengecewakan karena lawan bisa mencetak gol di akhir-akhir babak. Ini berat untuk kami,” ujar pelatih Persijap Mario Lemos.

Pelatih asal Portugal itu menilai timnya sudah berjuang maksimal meski harus bermain dengan sepuluh pemain sejak babak pertama.

“Saat bermain dengan 10 orang, situasi jadi sangat sulit. Beberapa pemain juga belum sepenuhnya adaptasi karena baru turun lagi sebagai starter,” jelasnya.