Debut Manis Tomas Trucha di PSM Makassar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Langkah pertama Tomas Trucha bersama PSM Makassar berbuah manis. Pelatih asal Republik Ceko itu sukses mengantarkan Pasukan Ramang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 di Banten International Stadium, Minggu (9/11).

Gol tunggal Abu Kamara di menit ke-32 menjadi pembeda sekaligus hadiah ulang tahun ke-110 bagi klub kebanggaan publik Makassar itu.

Trucha yang baru saja resmi menukangi tim menggantikan Bernardo Tavares, langsung mencatatkan kemenangan perdananya di kompetisi kasta tertinggi tanah air.

Sebelumnya, PSM hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Madura United, hasil yang sempat membuat pemain dan suporter kecewa berat lantaran bertepatan dengan momen ulang tahun klub. Namun kali ini, senyum kembali merekah di wajah para pendukung Juku Eja.

Di bawah komando Trucha, permainan PSM tampil lebih progresif. Tidak lagi mengandalkan serangan balik cepat seperti tiga musim terakhir, Juku Eja kini berani memainkan ball progression—membangun serangan dari bawah dengan sabar.

Meski Dewa United unggul tipis dalam penguasaan bola 56 persen berbanding 44 persen, PSM tampil lebih efektif dan tajam. Mereka berani menekan, menutup ruang, dan mengimbangi permainan terbuka tuan rumah yang dihuni banyak pemain bintang.

Kemenangan ini juga menjadi yang pertama bagi PSM di laga tandang musim ini. Sebelumnya, mereka kesulitan meraih poin penuh di luar Stadion Gelora BJ Habibie.

Tambahan tiga poin dari Banten membuat posisi PSM merangkak naik ke peringkat 12 klasemen sementara, menandai kebangkitan sang juara Liga 1 2022/23.