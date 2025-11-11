Borneo FC Tak Terbendung, Catatkan 10 Kemenangan Beruntun di BRI Super League

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mesin kemenangan Borneo FC Samarinda belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tim berjuluk Pesut Etam itu kembali memetik tiga poin penuh seusai menumbangkan tuan rumah Semen Padang FC dengan skor 0-2 di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (2/11).

Kemenangan di Pekan Ke-12 ini memperpanjang rekor gemilang Borneo FC menjadi 10 kemenangan beruntun, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025/26 dengan 30 poin.

Pasukan Samarinda unggul tujuh angka dari Persija Jakarta di peringkat kedua dan sepuluh poin dari Malut United di posisi ketiga.

Mental juara tampak jelas di skuad asuhan Pieter Huistra itu. Bermain di kandang lawan dengan tekanan penuh suporter tuan rumah, Borneo FC tetap tampil dominan. Gol-gol kemenangan mereka menjadi simbol konsistensi dan kematangan taktik yang tak tertandingi sejauh ini.

Drama Pekan ke-12: PSBS Akhirnya Menang, Persija Tumbang, Derbi Panas di Solo

Pekan ke-12 BRI Super League 2025/26 juga menyuguhkan drama di berbagai stadion tanah air.

Dibuka dari Stadion Maguwoharjo, Kamis (6/11), PSBS Biak akhirnya memutus tren kekalahan setelah menekuk Persita Tangerang dengan skor 2-1. Kemenangan ini mengangkat Badai Pasifik keluar dari zona degradasi, sementara Persita harus puas kehilangan momentum setelah empat laga tanpa kekalahan.

Lanjut ke Jumat (7/11), Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali menunjukkan tajinya. Bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, The Guardian menundukkan Bali United 2-1.