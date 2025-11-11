Komdis PSSI Tambah Hukuman Luciano Guaycochea, Persib Bandung Tetap Tenang

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea harus absen lebih lama setelah menerima skorsing tambahan dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Hukuman itu merupakan buntut kartu merah langsung yang diterimanya pada laga pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 kontra Persis Solo, 27 Oktober 2025.

Sebelumnya, Guaycochea sudah menjalani sanksi larangan satu kali bermain saat Maung Bandung menghadapi Bali United FC di pekan ke-11.

Namun, berdasarkan keputusan Komdis PSSI dengan nomor surat 061/L1/SK/KD-PSSI/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025, sang gelandang dijatuhi hukuman tambahan larangan bermain dua laga berikutnya melawan Malut United FC dan Dewa United Banten FC, serta denda sebesar Rp10 juta.

Meski kehilangan sosok penting di lini tengah, kubu Persib tak menunjukkan tanda-tanda panik.

Pelatih Bojan Hodak masih memiliki sederet opsi mumpuni seperti Thom Haye, Adam Alis, William Marcilio, Berguinho, Beckham Putra, hingga Eliano Reijnders.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menyebut absennya Lucho menjadi ujian bagi tim pelatih dalam menjaga keseimbangan permainan.

“Absennya Lucho tentu menjadi tantangan bagi tim pelatih dalam menyusun komposisi terbaik, tetapi kami percaya setiap pemain siap memberikan kontribusi penting di lapangan,” ujar Adhitia.