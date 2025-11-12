Kendal Tornado FC Siap Hantam Barito Putera di Stadion Jatidiri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Laga panas bakal tersaji di Stadion Jatidiri, Semarang, Rabu (12/11) sore. Kendal Tornado FC siap menjamu PS Barito Putera dalam pekan ke-10 Pegadaian Championship 2025/26, dengan target tiga poin di kandang sendiri.

Tampil di hadapan pendukungnya, Laskar Badai Pantura (julukan Kendal Tornado FC) datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka sedang dalam tren positif tiga laga beruntun tanpa kekalahan, menang atas Persiku Kudus dan PSIS Semarang, serta bermain imbang melawan Persipal FC.

Catatan apik itu mengantar Tornado FC naik ke posisi enam klasemen sementara Pegadaian Championship dengan 14 poin dari sembilan pertandingan. Rinciannya, empat kemenangan, dua imbang, dan tiga kekalahan.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes menegaskan kunci utama timnya untuk kembali meraih hasil maksimal adalah mental bertanding. Dia mengingatkan para pemain muda agar tidak cepat puas dengan capaian yang sudah diraih.

“Kami memang lagi bagus, tiga laga belum kalah. Namun, jangan sampai mereka lupa diri, sombong, merasa sudah juara. Perjalanan masih panjang,” tegas pelatih asal Surabaya itu.

Stefan juga menyoroti aspek fisik dan kebugaran pemain, mengingat jarak pertandingan yang cukup mepet setelah laga terakhir kontra PSIS Semarang.

“Persiapan kami singkat. Latihan kemarin hanya conditioning dan sedikit taktik. Namun, saya harap anak-anak bisa tampil dengan kondisi prima,” ujarnya.

Sementara itu, kiper andalan Try Hamdani Goentara menegaskan timnya siap melanjutkan tren positif. Mantan penjaga gawang PSS Sleman dan Persipura Jayapura itu menilai, kekompakan dan disiplin menjalankan instruksi pelatih jadi modal penting menghadapi Barito Putera.