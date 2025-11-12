Konon, Negosiasi PSSI dengan Eks Pelatih Uzbekistan Memasuki Tahap Akhir, Siap Nahkodai Timnas?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kabar mengejutkan datang dari Asia Tengah. Media asal Uzbekistan, Zamin, melaporkan mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze siap menukangi Timnas Indonesia yang kini sedang mencari nakhoda baru setelah berpisah dengan Patrick Kluivert.

“Saya siap untuk memimpin Timnas Indonesia. Saya saat ini bebas dan menantikan tawaran,” ujar Kapadze, dikutip dari Zamin, Rabu (12/11).

Nama Kapadze bukan sosok asing di dunia sepak bola Asia. Dia baru saja mengantarkan Uzbekistan menembus putaran final Piala Dunia 2026, pencapaian historis pertama sepanjang sejarah negara tersebut.

Namun, keputusan federasi Uzbekistan menunjuk Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala membuat Kapadze kembali menjadi asisten pelatih, sebelum akhirnya memilih mundur demi mencari tantangan baru.

Menurut laporan Zamin yang mengutip Championat.asia, negosiasi antara Kapadze dan PSSI disebut sudah masuk tahap akhir, dan keputusan resmi diyakini akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Jika benar bergabung, pelatih berusia 44 tahun itu akan membawa filosofi sepak bola khas Asia Tengah yang cepat, disiplin, dan berorientasi pada kekuatan fisik.

Kapadze sendiri bukan pelatih instan. Dia pernah menjadi tangan kanan pelatih legendaris Srecko Katanec sebelum naik menjadi juru taktik utama Uzbekistan pada Januari 2025, saat Katanec mundur karena masalah kesehatan.

Di bawah arahannya, Uzbekistan tampil eksplosif dengan enam kemenangan dan hanya satu kekalahan dari 10 laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia. (antara/jpnn)