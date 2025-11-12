Ini Kunci Kemenangan Persiku Kudus atas PSIS Semarang: Disiplin, Kompak, dan Igor Costa!

jateng.jpnn.com, KUDUS - Persiku Kudus untuk kedua kalinya mengalahkan PSIS Semarang dalam laga Pegadaian Championship 2025/2026.

Bermain di Stadion Wergu Wetan, Selasa (11/11), Macan Muria menang dengan skor telak 3-0 atas PSIS Semarang pada pekan ke-10.

Bintang utama laga ini tak lain adalah striker asing Persiku Igor Henrique Costa. Penyerang asal Brasil itu mencatat hattrick di menit ke-16, 63, dan 90+3.

Menariknya, ini bukan kali pertama Igor mencetak tiga gol ke gawang PSIS, dia juga melakukannya di laga pembuka musim ini.

Tiga gol, dua kali ke tim yang sama. Nama Igor kini seolah jadi mimpi buruk bagi Laskar Mahesa Jenar.

Namun, kemenangan ini tak hanya soal pesta gol. Hasil tersebut menjadi kemenangan kandang pertama Persiku musim ini, hasil yang terasa seperti oase di tengah paceklik poin dan tekanan suporter yang sempat memuncak.

“Alhamdulillah apa yang sudah kami rencanakan untuk mencatat kemenangan berhasil dilakukan. Ini untuk suporter dan masyarakat Kudus. Semoga ini jadi awal kebangkitan Persiku untuk raih hasil-hasil positif lainnya,” ujar caretaker Persiku Noor Hadi.

Lebih jauh, Noor Hadi mengakui perubahan positif Persiku tak lepas dari tangan dingin Direktur Teknik baru Marcos Guillermo.