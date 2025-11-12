PSIS Semarang Belum Bangkit, Pekan Depan Hadapi Lawan Berat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang kembali menelan pil pahit. Datang dengan ambisi revans ke markas Persiku Kudus, skuad Mahesa Jenar justru pulang dengan kepala tertunduk setelah kalah telak 0-3 di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Selasa (11/11).

Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk PSIS yang belum pernah menang sepanjang musim Pegadaian Championship 2025/26.

Dari 10 pertandingan, tim asuhan Ega Raka baru mampu mengemas dua poin hasil dari dua kali imbang dan delapan kekalahan.

“Ini hasil yang sangat mengecewakan. Kami sempat mengontrol permainan, tetapi kecerobohan di lini belakang membuat lawan mudah mencetak gol,” ujar Ega Raka selepas pertandingan.

Pelatih muda itu tak menutup mata bahwa kesalahan pemain belakang menjadi pola berulang dalam beberapa laga terakhir.

“Tiga pertandingan terakhir (lawan Persela, Kendal Tornado FC, dan Persiku Kudus) proses golnya sama. Salah antisipasi bola crossing,” lanjutnya.

Kekalahan dari Persiku juga menjadi kekalahan kedua musim ini dari tim berjuluk Macan Muria. Pada pertemuan pertama, PSIS juga tumbang dengan skor identik.

Dengan hasil ini, PSIS masih tertahan di dasar klasemen Grup Timur, terjebak dalam tren tanpa kemenangan dan bayang-bayang degradasi.