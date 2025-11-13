Isu Bojan Hodak Masuk Bursa Pelatih Timnas Indonesia, Manajemen Persib Bandung Buka Suara

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Manajemen Persib Bandung angkat suara soal kabar yang menyebut pelatih kepala Bojan Hodak masuk dalam radar calon pelatih Timnas Indonesia. Pihak klub memastikan kabar itu tidak benar alias cuma rumor liar yang beredar di media sosial.

Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) Adhi Pratama menegaskan tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan Hodak dengan PSSI maupun anggota Exco terkait posisi pelatih kepala Timnas.

“Kami ingin meluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan Hodak dengan PSSI maupun pihak Exco. Jadi, berbagai unggahan yang beredar dapat dipastikan sebagai rumor saja,” tegas Adhi dalam keterangannya, Rabu (12/11).

Adhi memahami perhatian publik terhadap Persib maupun sang pelatih memang tinggi. Maklum, klub berjuluk Maung Bandung itu merupakan salah satu tim besar dengan basis suporter Bobotoh yang masif.

Namun, dia berharap masyarakat tidak menelan mentah-mentah setiap kabar yang belum terverifikasi.

“Sebaiknya informasi yang belum diverifikasi jangan langsung disimpulkan sebagai kebenaran agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhi menegaskan fokus utama Persib saat ini bukan pada isu pelatih, melainkan menjaga performa di Liga 1 dan ajang AFC Champions League Two (ACL Two). Laga terakhir di fase grup ACL Two disebut menjadi penentu langkah Persib ke babak berikutnya.

“Bojan Hodak juga telah menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Persib dan fokus pada pertandingan-pertandingan di depan mata,” jelasnya.