Cristiano Ronaldo Sebut Piala Dunia 2026 Jadi yang Terakhir

jateng.jpnn.com, PORTUGAL - Mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama tim nasional Portugal.

“Sudah pasti, ya, karena saya akan berusia 41 tahun,” kata Ronaldo seperti dikutip ESPN, Rabu (12/11).

Dia menegaskan kemungkinan besar dirinya akan menggantung sepatu dalam satu atau dua tahun ke depan.

Meski usia tak lagi muda, CR7 masih tampil tajam di level internasional. Lima golnya dalam empat laga terakhir membuatnya kini mengoleksi 143 gol untuk Portugal, rekor tertinggi sepanjang sejarah sepak bola pria.

“Saya merasa sangat baik saat ini. Saya masih mencetak gol, masih cepat dan tajam, dan saya menikmati permainan saya di tim nasional,” ujarnya.

Portugal sendiri tinggal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Roberto Martinez hanya butuh dua poin dari dua laga tersisa melawan Irlandia dan Armenia untuk mengunci tiket ke Amerika Serikat.

Ronaldo mengaku memutuskan pensiun bukanlah hal mudah. “Mari jujur, ketika saya mengatakan ‘segera’, itu berarti mungkin satu atau dua tahun lagi. Saya sudah memberikan segalanya untuk sepak bola. Saya telah bermain selama 25 tahun dan sudah melakukan semuanya,” kata pemain yang kini membela Al Nassr di Liga Arab Saudi itu.

Selama kariernya, Ronaldo sudah meraih hampir semua gelar bergengsi, mulai dari Liga Champions, Ballon d’Or, hingga Piala Eropa 2016 bersama Portugal. Hanya satu yang belum pernah dia sentuh, yakni trofi Piala Dunia.