PSM Makassar Belum Sempurna, Masih Banyak yang Harus Dibenahi

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar bisa tersenyum lebar di pekan ke-12 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Ayam Jantan dari Timur itu berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas Dewa United Banten FC, sekaligus mengakhiri puasa tiga poin yang menghantui mereka dalam beberapa laga terakhir.

Kemenangan ini terasa istimewa karena menjadi tiga poin pertama PSM di laga tandang musim ini. Namun, pelatih kepala Tomas Trucha belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya.

“Semenjak saya datang ke PSM, saya selalu sampaikan ke pemain, ayo untuk lebih baik. Dari latihan hari ini dibanding kemarin, kami lebih baik. Dari pertandingan sebelumnya melawan Madura United dibanding melawan Dewa United, kami juga lebih baik,” ujar Trucha.

Pelatih asal Republik Ceko itu mengakui timnya masih dalam proses adaptasi dan penyempurnaan. Meski demikian, dia melihat energi dan semangat juang pemain meningkat tajam.

“Saya lihat energi yang lebih dari pemain, mereka lebih kuat dalam tekel. Dengan semakin membaik dari hari ke hari, saya percaya kami ada di jalur yang tepat. Belum sempurna, tetapi kerja keras kami mulai terlihat hasilnya,” lanjutnya.

Menurut pelatih berusia 53 tahun itu, kunci dari kebangkitan PSM ada pada kebersamaan dan etos kerja tim, bukan hanya soal strategi di lapangan.

“Hal paling penting dari pertandingan melawan Dewa United adalah kerja keras bersama-sama. Sejak hari pertama saya datang, saya senang melihat kerja keras semua yang ada di tim, bukan hanya pemain dan pelatih, retapi juga staf yang menyiapkan segalanya,” ucapnya.

Trucha menegaskan kemenangan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebangkitan PSM Makassar untuk kembali bersaing di papan atas.