JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Inggris Tembus Piala Dunia 2026, Tuchel Takkan Mainkan Foden, Bellingham, & Kane Bersamaan

Inggris Tembus Piala Dunia 2026, Tuchel Takkan Mainkan Foden, Bellingham, & Kane Bersamaan

Kamis, 13 November 2025 – 19:25 WIB
Inggris Tembus Piala Dunia 2026, Tuchel Takkan Mainkan Foden, Bellingham, & Kane Bersamaan - JPNN.com Jateng
Selebrasi Harry Kane (tengah) setelah mencetak gol kemenangan untuk Timnas Inggris atas Slowakia dalam pertandingan babak 16 besar Piala Eropa 2024 di Veltins Arena, Gelsenkirchen, Senin (1/7/2024). ANTARA/UEFA/am.

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memberi sinyal bakal mencoret beberapa bintang top dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026. 

Dia menegaskan tidak akan membawa lima pemain dengan posisi sama, yakni gelandang serang atau nomor 10.

Pelatih asal Jerman itu menegaskan keseimbangan tim jauh lebih penting dibanding memuaskan semua pemain bintang.

Baca Juga:

“Saat ini, bila kami tetap menggunakan struktur ini, mereka (Foden, Bellingham, dan Kane) tidak bisa bermain bersama. Mereka bisa bermain, tetapi tidak dalam struktur yang kami bangun,” ujar Tuchel, dikutip dari TalkSport, Kamis (13/11).

Tuchel menjelaskan Inggris kini bermain dengan sistem 4-3-3 yang lebih terorganisir, dengan satu gelandang serang di belakang Harry Kane dan dua winger cepat di sisi lapangan.

“Saya tidak melihat bagaimana membawa lima pemain No.10 akan membantu kami,” tambahnya tegas.

Baca Juga:

Dengan sistem itu, persaingan di lini tengah Inggris makin panas. Phil Foden dan Jude Bellingham kini harus berebut posisi dengan Morgan Rogers dan Eberechi Eze, sementara Cole Palmer dan Morgan Gibbs-White masih menunggu peluang.

Bellingham berpeluang kembali menjadi starter melawan Serbia, sedangkan Foden berharap bisa tampil sejak menit awal. Namun, Tuchel tak menjamin tempat bagi siapa pun.

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memberi sinyal bakal mencoret beberapa bintang top dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026. 
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Timnas inggris Piala Dunia 2026 thomas tuchel phil foden Jude Bellingham harry kane

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU