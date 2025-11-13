Inggris Tembus Piala Dunia 2026, Tuchel Takkan Mainkan Foden, Bellingham, & Kane Bersamaan

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memberi sinyal bakal mencoret beberapa bintang top dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026.

Dia menegaskan tidak akan membawa lima pemain dengan posisi sama, yakni gelandang serang atau nomor 10.

Pelatih asal Jerman itu menegaskan keseimbangan tim jauh lebih penting dibanding memuaskan semua pemain bintang.

“Saat ini, bila kami tetap menggunakan struktur ini, mereka (Foden, Bellingham, dan Kane) tidak bisa bermain bersama. Mereka bisa bermain, tetapi tidak dalam struktur yang kami bangun,” ujar Tuchel, dikutip dari TalkSport, Kamis (13/11).

Tuchel menjelaskan Inggris kini bermain dengan sistem 4-3-3 yang lebih terorganisir, dengan satu gelandang serang di belakang Harry Kane dan dua winger cepat di sisi lapangan.

“Saya tidak melihat bagaimana membawa lima pemain No.10 akan membantu kami,” tambahnya tegas.

Dengan sistem itu, persaingan di lini tengah Inggris makin panas. Phil Foden dan Jude Bellingham kini harus berebut posisi dengan Morgan Rogers dan Eberechi Eze, sementara Cole Palmer dan Morgan Gibbs-White masih menunggu peluang.

Bellingham berpeluang kembali menjadi starter melawan Serbia, sedangkan Foden berharap bisa tampil sejak menit awal. Namun, Tuchel tak menjamin tempat bagi siapa pun.