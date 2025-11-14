Persib Bandung Tak Mau Ambil Pusing Soal Isu Bojan Hodak Kandidat Pelatih Timnas

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Enam kemenangan beruntun di dua ajang (BRI Super League 2025/26 dan AFC Champions League Two) menjadi bukti Persib Bandung tengah menikmati periode paling stabil musim ini. Lima di antaranya bahkan dibungkus dengan clean sheet.

Di tengah laju positif itu, muncul kabar miring soal pelatih Bojan Hodak yang disebut-sebut akan meninggalkan Persib demi menangani Timnas Indonesia. Pihak klub langsung menepis isu tersebut.

Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat Adhi Pratama memberikan klarifikasi tegas.

“Terkait kabar yang menyebutkan Bojan Hodak masuk dalam bursa pelatih Timnas Indonesia, kami meluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan dengan PSSI maupun Exco,” katanya.

Menurut Adhi, Persib tak mau energi tim terpecah oleh rumor. Fokus utama tetap menjaga momentum di kompetisi domestik dan Asia. Persib membawa nama Indonesia di ACL Two, dan capaian mereka ikut memengaruhi ranking liga.

“Saat ini fokus kami sepenuhnya adalah perjalanan tim di BRI Super League dan AFC Champions League Two. Persib tengah menjaga posisi di papan atas, dan satu pertandingan lagi di ACL Two bisa menentukan langkah kami ke babak berikutnya,” ujarnya.

Nada serupa diungkapkan asisten pelatih Igor Tolic. Dia menegaskan ruang ganti Persib dalam kondisi kondusif, penuh harmonisasi, dan tidak terpengaruh isu pelatih hengkang.

“Rumor hanyalah rumor. Kami hanya fokus untuk Persib. Target kami menang lawan Dewa United, lalu bersiap untuk pertandingan berat berikutnya. Kami punya 10 poin di ACL Two, tetapi belum lulus. Semua harus disikapi serius,” tutur Tolic. (jpnn)