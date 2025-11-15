PSM Makassar Fokus Total Menjelang Lawan PSBS Biak di Parepare

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar mulai mengumpulkan energi baru untuk menyongsong laga Pekan ke-13 BRI Super League 2025/26. Tim Ayam Jantan dari Timur dijadwalkan menjamu PSBS Biak di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11) sore.

Pelatih Kepala PSM Tomas Trucha memberi jeda istirahat singkat hanya dua hari kepada Savio Roberto dan rekan-rekannya setelah duel kontra Dewa United Banten FC pada Pekan ke-12. Selepas itu, seluruh pemain langsung kembali digiring ke latihan intensif.

“Dua minggu untuk pertandingan melawan Biak. Kami punya banyak waktu untuk mempelajari tim ini,” kata Tomas beberapa waktu lalu.

Tak hanya fokus meningkatkan fisik dan taktik Pasukan Ramang, Tomas juga menyempatkan diri menelusuri rekaman pertandingan PSBS Biak.

Tim berjuluk Badai Pasifik (julukan PSIM) itu telah mengantongi dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan. Kemenangan terakhir mereka didapat saat menekuk Persita Tangerang pada Pekan ke-12 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

“Menonton pertandingan demi pertandingan yang sudah mereka lakoni. Sama seperti saat kami persiapan lawan Dewa United. Tugas kami adalah mempelajari mereka,” ujar Tomas.

PSM mengusung modal positif setelah meraih kemenangan tandang perdana musim ini melawan Dewa United Banten FC. Hingga Pekan ke-12, Juku Eja mengumpulkan 12 poin dari dua kemenangan, enam imbang, dan dua kekalahan.

Tambahan tiga poin atas PSBS akan menjaga atmosfer positif di ruang ganti sekaligus membuka peluang PSM menembus 10 besar klasemen pada fase awal putaran pertama. Liga masih panjang, tapi Parepare jadi titik yang menentukan ritme langkah mereka ke depan. (jpnn)