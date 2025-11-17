Rencana Akuisisi PSIS Semarang oleh Bos Malut United Dipastikan Batal, Kenapa?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rencana masuknya investor anyar ke tubuh PSIS Semarang resmi kandas. Negosiasi akuisisi saham mayoritas yang melibatkan bos Malut United David Glenn dihentikan setelah kedua pihak tak mencapai kesepakatan.

PT Mahesa Jenar Semarang (MJS) selaku pemegang saham PSIS menegaskan seluruh proses penjajakan saham telah berakhir. Perbedaan pada sejumlah aspek krusial membuat akuisisi mustahil dilanjutkan.

“Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh suporter dan masyarakat pencinta PSIS Semarang. Harapan untuk melihat PSIS kembali bangkit adalah keinginan kami semua, dan situasi yang terjadi saat ini tentu tidak mudah bagi siapa pun,” kata Juru Bicara Pemegang Saham Pengendali PT MJS Joni Kurnianto, pada Senin (17/11).

Gagalnya akuisisi terjadi karena tidak adanya titik temu dalam beberapa aspek material yang menjadi dasar kesepakatan.

Dia tidak menutup mata bahwa keputusan tersebut memicu kekecewaan hingga kemarahan dari para pendukung Mahesa Jenar. Harapan besar yang sempat muncul saat isu akuisisi mencuat membuat situasi semakin sensitif.

Joni mengungkapkan penjajakan dengan calon investor sebelumnya sudah berlangsung panjang dan intensif. Namun, perbedaan pada aspek material membuat negosiasi mustahil dilanjutkan.

Meski demikian, Joni memastikan langkah penguatan klub tidak berhenti. PT MJS tetap membuka pintu bagi pihak yang memiliki visi sejalan dan komitmen jangka panjang untuk membangun PSIS secara profesional.

“PT MJS kedatangan calon investor baru, seorang pengusaha wanita asal Semarang yang sejak masa sekolah merupakan pendukung setia PSIS. Komitmen, kecintaan, dan keseriusannya terhadap klub menjadi modal awal yang sangat positif,” tutup Joni.