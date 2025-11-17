JPNN.com

Pengusaha Perempuan asal Semarang Dikabarkan Masuk Meja Negosiasi Akuisisi PSIS

Senin, 17 November 2025 – 14:35 WIB

Senin, 17 November 2025 – 14:35 WIB
Pengusaha Perempuan asal Semarang Dikabarkan Masuk Meja Negosiasi Akuisisi PSIS - JPNN.com Jateng
PSIS Semarang kembali menelan pil pahit. Datang dengan ambisi revans ke markas Persiku Kudus, skuad Mahesa Jenar justru pulang dengan kepala tertunduk setelah kalah telak 0-3 di Stadion Wergu Wetan, Kudus, Selasa (11/11). Foto: Diambil darik ileague.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Drama akuisisi PSIS Semarang belum selesai. Setelah batal diambil alih Malut United pada detik-detik terakhir, kabar baru berembus.

Dikabarkan, seorang pengusaha perempuan asal Semarang tengah intens bernegosiasi untuk masuk sebagai pemilik baru Laskar Mahesa Jenar.

Juru Bicara Pemegang Saham Pengendali PT Mahesa Jenar Semarang (MJS) Joni Kurnianto membenarkan adanya pendekatan tersebut.

Menurutnya, sosok calon investor itu bukan orang baru di jagat PSIS. “Dia sudah mendukung PSIS sejak masih sekolah. Ini jadi modal awal yang positif karena didasari Komitmen, kecintaan, dan keseriusan,” ujar Joni, Senin (17/11).

Proses komunikasi dengan calon investor disebut berlangsung intens dan profesional. Belum ada kata sepakat, namun Joni memastikan pembicaraan bergerak ke arah yang konstruktif. 

Dia berharap para suporter memberi ruang agar proses negosiasi berjalan mulus.

“Fokus kami saat ini menyelesaikan musim dan menjaga stabilitas klub,” tegasnya.

PT MJS menegaskan jajaran manajemen, staf pelatih, dan para pemain tetap bekerja dengan komitmen penuh hingga musim berakhir. Di sisi lain, manajemen juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan PSIS.

Setelah batal diambil alih Malut United pada detik-detik terakhir, PSIS Semarang dikabarkan sedang bernegosiasi dengan pengusaha perempuan.
