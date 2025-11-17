Ini Persiapan PSM Makassar Hadapi PSBS Biak Pekan Depan

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Persiapan PSM Makassar menuju laga Pekan Ke-13 BRI Super League 2025/26 dimaksimalkan.

Menjelang bentrok dengan PSBS Biak di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11), Pasukan Ramang menggelar uji coba melawan tim Askab PSSI Kabupaten Gowa.

Pelatih PSM Tomas Trucha menegaskan uji coba ini bukan sekadar mengisi waktu. Ia ingin melihat langsung progres seluruh pemain dalam situasi pertandingan.

Uji coba tersebut berakhir telak 10-0 untuk PSM Makassar. Namun Trucha menegaskan bahwa skor bukan tujuan utama. Ada 34 pemain di skuad dan tidak semuanya reguler mendapatkan menit bermain. Karena itu, laga ini jadi ajang penting untuk memantau kualitas dan kesiapan mereka.

“Kami harus melihat semua pemain yang ada di sini. Ini bagian dari evaluasi,” ujar Trucha .

Dalam pertandingan tersebut, Trucha menurunkan seluruh pemain yang tersedia, termasuk elemen dari EPA PSM Makassar U-20. Format laga dibuat empat babak, masing-masing 30 menit, demi memberi durasi bermain yang merata.

“Saya puas karena target untuk melihat semua pemain tercapai. Cuaca juga mendukung. Namun, jelas, untuk menilai kedalaman skuad, ini masih terlalu singkat. Yang pasti ada talenta dan potensi, terutama dari pemain yang jarang tampil,” tambahnya.

PSM Makassar sendiri sedang berada dalam tren positif. Di Pekan Ke-12, Ayam Jantan dari Timur sukses mencuri tiga poin pertama di laga tandang musim ini setelah menumbangkan Dewa United Banten FC dengan skor 1-0.