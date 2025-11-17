Belum Menyumbang Gol, Penyerang Asing Persib Bandung Ini Ogah Menyerah

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Bandung Ramon Tanque menegaskan dirinya tidak akan patah semangat meski belum mencetak satu gol pun di BRI Super League 2025/26.

Striker asal Brasil itu mengaku terus bekerja keras, menjaga mental, dan yakin waktunya membuka keran gol bersama Maung Bandung akan tiba.

Tanque menyebut proses adaptasinya di Persib sejauh ini berjalan mulus. Namun, keberuntungan tampaknya belum berpihak. Salah satu momen pahit terjadi pada laga melawan Persis Solo di Pekan ke-10 BRI Super League, ketika golnya dianulir Video Assistant Referee (VAR).

“Adaptasi saya berjalan baik. Semua rekan setim orang baik, menyenangkan, dan kami saling mendukung. Kami bekerja bersama agar bisa memberikan yang terbaik,” ujar Ramon.

Mantan top skor Liga Kamboja itu menegaskan target utamanya adalah membantu Persib menang melalui gol-gol yang dia ciptakan. Ramon berjanji tidak akan mengecewakan pelatih Bojan Hodak yang tetap memberinya kepercayaan.

“Tujuan saya selalu membantu tim dengan cara terbaik. Baik dengan mencetak gol atau memberikan tenaga dan semangat. Saya akan terus bekerja keras dengan determinasi yang tidak pernah hilang,” tegasnya.

Ramon juga bermain dengan motivasi besar dari dukungan bobotoh yang tak pernah padam.

“Para suporter selalu mendukung tim, di mana pun dan kapan pun. Saya berharap dukungan itu terus berlanjut. Kami akan terus berjuang untuk mencapai tujuan kami,” katanya. (jpnn)