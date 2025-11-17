Alasan Rizky Ridho Mau Memperpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta resmi memperpanjang kerja sama dengan bek andalannya, Rizky Ridho, hingga 2028.

Kesepakatan ini menjadi penegasan komitmen kedua pihak sejak bergabungnya Ridho pada musim BRI Liga 1 2023/24, sekaligus bukti bahwa sang bek menjadi bagian penting dalam perjalanan Macan Kemayoran.

Sejak awal kedatangannya, Rizky Ridho langsung menjelma menjadi fondasi utama pertahanan Persija. Ketangguhan duel, ketenangan dalam tekanan, dan etos juangnya membuat pemain timnas Indonesia itu menjadi sosok yang tak tergantikan.

Pada musim debutnya, Ridho tampil dalam 24 laga dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Musim berikutnya, dia mencatat 32 penampilan, kembali dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist.

Sementara di musim BRI Super League 2025/26 ini, Ridho selalu tampil dalam 11 pertandingan dengan menyumbangkan satu gol.

Direktur Persija Mohamad Prapanca menyebut Ridho sebagai representasi pemain berkarakter kuat dan loyal.

“Ridho punya komitmen tinggi untuk Persija. Kami ingin membangun fondasi tim dengan pemain yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga loyal dan berkarakter pejuang. Dan Ridho adalah salah satu contoh terbaik,” ujar Prapanca.

Persija juga memastikan akan memberi dukungan penuh apabila di masa depan Ridho mendapatkan kesempatan bermain di luar negeri.