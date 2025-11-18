Lima Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Disaring PSSI, Salah Satunya Timur Kapadze?

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji membuka sedikit tirai soal pencarian pelatih baru timnas Indonesia.

Dia mengaku tengah melakukan pendalaman terhadap lima nama yang kini masuk radar PSSI. Namun, dia tetap menahan diri untuk tidak mengungkapkan siapa saja kandidatnya.

“Lima itulah yang sedang kami dalami. Tadi juga saya berbicara dengan Alex (Direktur Teknik PSSI) soal itu. Prosesnya tinggal pendalaman dan nanti bagaimana langkah selanjutnya,” ujar Sumardji, Senin (17/11).

Dari lima nama tersebut nantinya hanya satu yang akan dipilih. Namun, Sumardji menegaskan seluruh proses tetap mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan PSSI.

“Mekanismenya sudah ada dan saya tidak perlu sampaikan. Intinya nanti semuanya akan di-notes langsung Ketua Umum PSSI. Tugas saya bersama Alex sudah final, tinggal menindaklanjuti,” katanya.

Ketika ditanya apakah Indonesia bakal memiliki pelatih baru pada Desember nanti, Sumardji memilih irit bicara.

“Ya tunggu prosesnya. Sudah, jangan terlalu dikerucutkan,” ujarnya sambil tersenyum kecil.

Nama-nama kandidat masih rapat tersimpan. Sumardji menolak membuka identitas kelima pelatih yang tengah dipertimbangkan.