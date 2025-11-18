JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Lima Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Disaring PSSI, Salah Satunya Timur Kapadze?

Lima Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Disaring PSSI, Salah Satunya Timur Kapadze?

Selasa, 18 November 2025 – 09:33 WIB
Lima Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Disaring PSSI, Salah Satunya Timur Kapadze? - JPNN.com Jateng
Para pemain Timnas Indonesia saat pertandingan melawan Irak. Foto: Kita Garuda.

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji membuka sedikit tirai soal pencarian pelatih baru timnas Indonesia

Dia mengaku tengah melakukan pendalaman terhadap lima nama yang kini masuk radar PSSI. Namun, dia tetap menahan diri untuk tidak mengungkapkan siapa saja kandidatnya.

“Lima itulah yang sedang kami dalami. Tadi juga saya berbicara dengan Alex (Direktur Teknik PSSI) soal itu. Prosesnya tinggal pendalaman dan nanti bagaimana langkah selanjutnya,” ujar Sumardji, Senin (17/11).

Baca Juga:

Dari lima nama tersebut nantinya hanya satu yang akan dipilih. Namun, Sumardji menegaskan seluruh proses tetap mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan PSSI.

“Mekanismenya sudah ada dan saya tidak perlu sampaikan. Intinya nanti semuanya akan di-notes langsung Ketua Umum PSSI. Tugas saya bersama Alex sudah final, tinggal menindaklanjuti,” katanya.

Ketika ditanya apakah Indonesia bakal memiliki pelatih baru pada Desember nanti, Sumardji memilih irit bicara.

Baca Juga:

“Ya tunggu prosesnya. Sudah, jangan terlalu dikerucutkan,” ujarnya sambil tersenyum kecil.

Nama-nama kandidat masih rapat tersimpan. Sumardji menolak membuka identitas kelima pelatih yang tengah dipertimbangkan.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji membuka sedikit tirai soal pencarian pelatih baru timnas Indonesia. 
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pelatih timnas indonesia Timnas Indonesia pssi timur kapadze

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU