Hadapi PSIS & Kendal Tornado, Persipura Jayapura Incar Kemenangan

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Persipura Jayapura bersiap menghadapi dua perjalanan berat ke Jawa Tengah sebelum kompetisi Pegadaian Championship 2025/26 memasuki masa jeda panjang.

Mutiara Hitam akan menantang PSIS Semarang dan Kendal Tornado FC, dua laga tandang yang digelar dalam rentang empat hari di Stadion Jatidiri, Semarang.

Boaz Solossa dan rekan-rekan lebih dulu berjumpa PSIS Semarang pada Selasa (18/11). Laga berikutnya, Sabtu (22/11), kembali dimainkan di tempat yang sama saat Persipura menantang Kendal Tornado FC.

Pelatih Persipura Rahmad Darmawan melihat dua pertandingan beruntun ini sebagai momentum emas. Timnya sedang berada dalam tren menanjak dengan lima laga terakhir tak tersentuh kekalahan. Mereka menang atas Persiba Balikpapan, lalu menuntaskan Persipal FC dengan tiga gol tanpa balas pada laga terbaru.

Performa itu mengerek posisi Persipura makin dekat dengan dua tim yang baru saja turun kasta dari kompetisi tertinggi, PSS Sleman dan PS Barito Putera. Ramai Rumakiek dan kolega hanya tertinggal dua poin dari Barito dan tiga poin dari Super Elang Jawa.

“Selain dua laga tandang sebelum libur panjang, ini momentum yang sangat baik untuk mempersiapkan diri dengan betul. Kami ingin semakin memperkecil jarak dengan pesaing-pesaing di atas kami,” kata RD.

Pada putaran pertama, Kendal Tornado FC sukses mencuri kemenangan di Jayapura. Sementara PSIS justru tumbang dua gol tanpa balas di tangan Persipura. Dua hasil kontras itu membuat laga-laga di Jatidiri punya tensi tersendiri. (jpnn)