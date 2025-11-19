PSM Makassar Ajak Publik Dukung Rizky Ridho Menang di FIFA Puskas Award 2025

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Gol jarak jauh Rizky Ridho ke gawang Arema FC tak cuma bikin publik Jakarta bangga. PSM Makassar pun ikut bersuara lantang, dukung kapten Persija itu sampai juara FIFA Puskas Award 2025.

Manajer Tim PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin menegaskan klubnya satu suara mendukung Ridho.

Dia menilai prestasi individu ini bisa membuka jalan lebih luas bagi sepakbola Tanah Air di mata dunia.

“PSM Makassar memberi dukungannya kepada Rizky Ridho. Kami bangga dan harus sama-sama mendorong. PSM juga wajib memberikan support,” kata Fajrin, Selasa (18/11).

Tidak berhenti di situ, Fajrin juga meminta seluruh masyarakat Indonesia ikut bergerak. Menurutnya, kemenangan Ridho akan membawa efek domino bagi reputasi sepakbola nasional.

“Ayo voting untuk Rizky Ridho. Kalau dia menang Puskas Award, mata dunia akan makin terbuka melihat kualitas sepak bola Indonesia. Ini kesempatan emas, jangan kami lewatkan,” ujarnya.

Gol spektakuler itu tercipta pada laga Persija vs Arema FC, 9 Maret 2025, lewat aksi solo run diikuti tembakan jarak jauh khas bek modern. FIFA kemudian memasukkannya ke shortlist Puskas Award 2025, bersanding dengan nama-nama top dunia.

Di daftar yang sama, ada gelandang Arsenal Declan Rice dan wonderkid Barcelona Lamine Yamal.