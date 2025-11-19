Menjelang Hadapi PSBS Biak di Laga Kandang, PSM Makassar Jual 4.602 Tiket

jateng.jpnn.com, PAREPARE - Panitia Pelaksana (Panpel) PSM Makassar mulai memanaskan atmosfer menjelang laga Pekan Ke-13 BRI Super League 2025/26.

Tiket pertandingan kontra PSBS Biak resmi dijual, menyusul jadwal duel yang digelar di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11) sore.

Koordinator Ticketing PSM Makassar Muttaqin menyebut total 4.602 lembar tiket disiapkan untuk laga ini. Jumlah tersebut sudah termasuk tiket komplimen dan terbagi dalam enam kategori, yakni VVIP, VIP Utara, VIP Selatan, Tribun Timur, Tribun Utara, dan Tribun Selatan.

Kapasitas single seat Stadion BJ Habibie hanya sekitar 5.000 penonton, sehingga tiket diprediksi cepat habis. “Penjualan sudah dibuka sejak Selasa 18 November. Semua tiket tetap lewat aplikasi tiket.com,” ujar Muttaqin.

Harga tiket dipatok bervariasi. Tribun VVIP Rp350 ribu, VIP Utara/Selatan Rp300 ribu, Tribun Timur Rp150 ribu, dan Tribun Utara/Selatan Rp90 ribu.

Untuk penukaran tiket, Panpel membuka dua titik. Pertama di Store PSM Makassar Jalan Balaikota, Makassar. Kedua, di area Stadion BJ Habibie, Parepare.

“Skemanya sama seperti pertandingan sebelumnya,” tambahnya.

Menjelang laga ini, PSM Makassar tengah dalam performa meyakinkan. Kemenangan pada Pekan Ke-12 atas Dewa United Banten FC membuat animo suporter diperkirakan meningkat.