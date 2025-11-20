Thom Haye Ungkap Kondisi Persib Bandung Menjelang Hadapi Dewa United

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye menilai kondisi timnya tengah berada di jalur yang tepat menjelang laga kontra Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11).

Dua pekan tanpa pertandingan disebut memberi dampak positif bagi skuad Maung Bandung.

“Saya rasa bagus. Kami baru melewati jadwal yang padat, jadi bagus kalau setelah hasil positif semua diberi waktu istirahat,” ujar Thom Haye, Rabu (19/11).

Menurut pemain berdarah Belanda itu, jeda kompetisi memberi ruang bagi pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.

“Semuanya bisa menikmati dan kembali dengan spirit yang bagus. Sekarang kami punya cukup waktu untuk persiapan,” katanya.

Haye menambahkan dirinya merasa bugar dan siap tampil pada laga pekan ini.

“Sekarang saya merasa bagus dan rileks, punya banyak waktu juga menghadapi laga berikutnya. Saya sudah siap untuk itu," katanya.

Persib sendiri sedang dalam tren positif. Dalam enam pertandingan terakhir di berbagai ajang, Maung Bandung mencatat kemenangan atas Bangkok United dan Selangor FC di ACL II, serta PSBS Biak, Persis Solo, dan Bali United di Super League.