PSSI Merahasiakan 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Apa Alasannya?

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kursi pelatih kepala timnas Indonesia masih kosong, dan PSSI memilih rapat mulut soal siapa saja yang masuk bursa.

Ketua Badan Tim Nasional Indonesia (BTN) Sumardji menegaskan pihaknya belum akan membuka identitas lima kandidat pelatih yang tengah didekati.

Dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis, Sumardji menjelaskan dua alasan utama mengapa nama-nama itu ditutup rapat.

“Lima nama ini kenapa kami tidak akan buka dulu? Kami menghormati privasi masing-masing pelatih kepala,” ujarnya.

Dia menambahkan sebagian besar kandidat yang sedang dibidik itu masih terikat kontrak dengan klub atau tim nasional negara lain.

“Mereka masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Tidak mungkin kami akan membuka,” katanya.

BTN sejauh ini juga belum memastikan kapan pelatih baru tim Garuda bakal diumumkan. Sumardji hanya menyebut bahwa proses interview bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers akan segera dilakukan.

“Mungkin dalam minggu-minggu depan kami lakukan interview untuk mendalami visi-misi kelima kandidat,” ucapnya.