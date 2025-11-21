JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga PSSI Merahasiakan 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Apa Alasannya?

PSSI Merahasiakan 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Apa Alasannya?

Jumat, 21 November 2025 – 08:25 WIB
PSSI Merahasiakan 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Apa Alasannya? - JPNN.com Jateng
Suasana latihan Timnas Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kursi pelatih kepala timnas Indonesia masih kosong, dan PSSI memilih rapat mulut soal siapa saja yang masuk bursa.

Ketua Badan Tim Nasional Indonesia (BTN) Sumardji menegaskan pihaknya belum akan membuka identitas lima kandidat pelatih yang tengah didekati.

Dalam jumpa pers di GBK Arena, Jakarta, Kamis, Sumardji menjelaskan dua alasan utama mengapa nama-nama itu ditutup rapat.

Baca Juga:

“Lima nama ini kenapa kami tidak akan buka dulu? Kami menghormati privasi masing-masing pelatih kepala,” ujarnya.

Dia menambahkan sebagian besar kandidat yang sedang dibidik itu masih terikat kontrak dengan klub atau tim nasional negara lain.

“Mereka masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Tidak mungkin kami akan membuka,” katanya.

Baca Juga:

BTN sejauh ini juga belum memastikan kapan pelatih baru tim Garuda bakal diumumkan. Sumardji hanya menyebut bahwa proses interview bersama Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers akan segera dilakukan.

“Mungkin dalam minggu-minggu depan kami lakukan interview untuk mendalami visi-misi kelima kandidat,” ucapnya.

Ini dua alasan PSSI merahasiakan 5 kandidat pelatih timnas Indonesia.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pssi Timnas Indonesia pelatih timnas indonesia pelatih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU