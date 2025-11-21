Debut Laga Kandang, Tomas Trucha Berharap PSM Makassar Menang Atas PSBS

jateng.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar bersiap menyambut laga Pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 dengan atmosfer berbeda.

Bukan sekadar duel kandang melawan PSBS Biak di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11) sore, tetapi juga debut kandang bagi pelatih anyar Tomas Trucha.

Sorotan tentu bakal mengarah ke pelatih berpaspor Republik Ceko itu.

Setelah tiga minggu memegang kendali tim dan sukses meraih kemenangan perdana pada laga tandang kontra Dewa United Banten FC, Trucha kini ditunggu pembuktian di hadapan publik Parepare.

“Kami datang dengan kemenangan sebelumnya. Tiga minggu ini kami bekerja keras. Saya percaya kerja keras itu bisa kami transfer ke pertandingan dan mendapatkan kemenangan selanjutnya,” kata Tomas.

Dia tak menampik bahwa PSBS Biak bukan lawan sembarangan. Tim berjuluk Badai Pasifik dikenal disiplin dan kerap menekan lewat serangan balik cepat.

“Saya percaya PSBS datang ke sini mengincar tiga poin. Mereka pasti menyiapkan pertahanan kuat dan menunggu momen untuk counter attack,” ujarnya.

Meski begitu, Tomas menegaskan PSM harus tampil pintar, penuh perhitungan, dan terus memberi tekanan.