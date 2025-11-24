Komentar Arnes Slot Seusai Liverpool Kalah Telak dari Nottingham Forest

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Suasana Anfield mendadak muram pada Sabtu (22/11) malam. Liverpool yang berstatus juara bertahan justru digulung Nottingham Forest dengan skor telak 0-3. Manajer Arne Slot tak menutupi rasa malunya atas hasil itu.

Slot menyebut kekalahan tersebut sebagai salah satu yang paling menyakitkan sejak duduk di kursi pelatih Liverpool. Bukan hanya karena pertandingan berlangsung di Anfield, tapi juga karena The Reds sebenarnya menciptakan banyak peluang pada setengah jam pertama.

“Bermain di kandang, kalah 3-0, siapa pun lawannya, tetap saja hasil yang sangat, sangat, sangat buruk,” ujar Slot dikutip dari laman resmi klub.

Liverpool kini terdampar di peringkat ke-11 klasemen sementara Liga Inggris, mengoleksi 18 poin dan sudah menelan enam kekalahan musim ini, dua di antaranya terjadi beruntun.

Nottingham Forest mencetak tiga gol melalui Murillo di menit ke-33, Nicolo Savona di awal babak kedua, dan Morgan Gibbs-White di menit ke-78. Yang menyakitkan, menurut Slot, hampir setiap peluang Nottingham justru berakhir menjadi gol.

“Pertama kali mereka masuk ke kotak penalti, mereka mencetak gol. Ketika Anda menyia-nyiakan peluang sendiri dan hampir setiap serangan lawan menjadi gol, itu sangat sulit diterima,” katanya.

Slot mengakui kondisi skuadnya juga tidak ideal. Di posisi bek kanan, misalnya, ia harus memakai Curtis Jones karena keterbatasan pilihan. Meski begitu, pria Belanda itu menegaskan semua hasil—baik menang maupun kalah—adalah tanggung jawabnya.

“Itu tanggung jawab saya. Namun, saya juga melihat tim terus mencoba sampai akhir, begitu juga para suporter yang tetap berada di stadion,” tutur Slot.