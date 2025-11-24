JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Seusai Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Tunjuk Danang Suryadi jadi Pelatih Sementara

Seusai Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Tunjuk Danang Suryadi jadi Pelatih Sementara

Senin, 24 November 2025 – 16:35 WIB
Seusai Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Tunjuk Danang Suryadi jadi Pelatih Sementara - JPNN.com Jateng
Pemain Persijap Jepara saat sedang latihan. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara baru saja memecat pelatih kepala asal Portugal Mario Lemos pada Jumat (21/11).

Pemecatan Lemos didasari tren negatif yang dijalani Persijap Jepara di Super League musim ini.

Hasil negatif tersebut membuat Laskar Kalinyamat menduduki posisi ke-16 dengan koleksi delapan poin dari 12 pertandingan yang telah dilakoni.

Baca Juga:

Agar kursi pelatih tak kosong, Persijap resmi menunjuk Danang Suryadi sebagai pelatih sementara untuk memimpin tim menjalani sisa Super League.

Penunjukan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat manajemen untuk menjaga stabilitas performa tim.

"Akan ada penyesuaian strategi tim sesuai kondisi pemain saat ini. Kompetisi masih panjang dan peluang meraih poin tetap terbuka selama tim tidak menyerah," ujar Danang, Senin (24/11).

Baca Juga:

Saat Lemos dipecat, Persijap sudah memberi sinyal akan mempercayakan tim kepada Danang.

Danang memiliki pengalaman di beberapa klub tanah air. Dia pernah menjadi pelatih kepala di Bontang City, Dejan FC, dan PSDS Deli Serdang.

Persijap resmi menunjuk Danang Suryadi sebagai pelatih sementara untuk memimpin tim menjalani sisa Super League.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persijap jepara persijap pelatih persijap bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU