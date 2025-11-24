Seusai Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Tunjuk Danang Suryadi jadi Pelatih Sementara

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara baru saja memecat pelatih kepala asal Portugal Mario Lemos pada Jumat (21/11).

Pemecatan Lemos didasari tren negatif yang dijalani Persijap Jepara di Super League musim ini.

Hasil negatif tersebut membuat Laskar Kalinyamat menduduki posisi ke-16 dengan koleksi delapan poin dari 12 pertandingan yang telah dilakoni.

Agar kursi pelatih tak kosong, Persijap resmi menunjuk Danang Suryadi sebagai pelatih sementara untuk memimpin tim menjalani sisa Super League.

Penunjukan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat manajemen untuk menjaga stabilitas performa tim.

"Akan ada penyesuaian strategi tim sesuai kondisi pemain saat ini. Kompetisi masih panjang dan peluang meraih poin tetap terbuka selama tim tidak menyerah," ujar Danang, Senin (24/11).

Saat Lemos dipecat, Persijap sudah memberi sinyal akan mempercayakan tim kepada Danang.

Danang memiliki pengalaman di beberapa klub tanah air. Dia pernah menjadi pelatih kepala di Bontang City, Dejan FC, dan PSDS Deli Serdang.