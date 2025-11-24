PSM Makassar Siap Hadapi Persis Solo, Alex Gomes Tank Percaya Diri

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar langsung mengalihkan radar mereka ke laga besar pekan ke-14 BRI Super League 2025/26. Pasukan Ramang akan melawat ke markas Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (29/11) malam.

Latihan sudah digeber lagi pada Senin (24/11) di Stadion Kalegowa setelah skuad diberi jeda dua hari seusai pesta 5-0 atas PSBS Biak di Parepare.

Pelatih Tomas Trucha ingin ritme kemenangan itu tidak menguap satu pun. Trucha mengumpulkan pemain sejak pagi, memastikan fokus seluruh tim terkunci pada Persis. Intensitas latihan dijanjikan akan berlangsung sampai H-1 laga.

Yang paling percaya diri tentu Alex Gomes Tank. Striker Brasil itu baru saja mengguncang BJ Habibie Stadium dengan hattrick-nya. Senyumnya belum benar-benar padam.

“Saya sangat senang bisa mencetak tiga gol melawan PSBS. Itu memberi saya kepercayaan diri menghadapi pertandingan selanjutnya,” kata Alex.

Alex menegaskan kemenangan besar itu lahir dari kerja kolektif. Dari pelatih sampai pemain cadangan, semuanya menyuntik energi yang membuatnya bisa tampil buas.

“Kerja keras tim membuat saya bisa tenang di depan gawang. Kami harus membawa hal seperti ini ke laga away nanti,” ujarnya.

Bagi seorang penyerang, tiga gol dalam satu pertandingan adalah bahan bakar yang sulit ditolak. Alex menyebut itu sebagai modal mental yang akan ia bawa ke Manahan.