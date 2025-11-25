Kondisi Persijap Jepara: Pelatih Dipecat, Skuad Terbatas, Lawan Berat Menanti di Sleman

jateng.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara memasuki pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 dengan situasi yang serba berubah.

Laskar Kalinyamat harus melawat ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, untuk menghadapi PSBS Biak pada Kamis (27/11), dalam laga yang sekaligus menjadi debut tanpa pelatih kepala Mario Lemos yang resmi berpisah dari tim.

Dalam kondisi genting seperti ini, manajemen bergerak cepat menunjuk Danang Suryadi sebagai pelatih sementara. Sosok yang akrab di lingkungan klub itu langsung menerima mandat menjaga kestabilan performa Persijap yang kini berjuang keluar dari zona merah.

Danang memastikan bahwa ia sudah menyiapkan langkah penyesuaian taktik agar sesuai dengan kondisi skuad yang ada. Menurutnya, perjalanan kompetisi masih panjang, dan peluang meraih poin tetap ada selama tim tidak menurunkan nyalinya.

“Akan ada penyesuaian strategi tim sesuai kondisi pemain saat ini. Kompetisi masih panjang dan peluang meraih poin tetap terbuka selama tim tidak menyerah,” ujar Danang.

Namun, pekerjaan rumah itu tak ringan. Persijap dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Tiga pemain absen, yakni Najeeb Yakubu, Dicky Kurniawan, dan Zahran Alamshah.

Kehilangan tiga nama sekaligus tentu membuat Danang harus cermat meracik ulang komposisi tim.

Di tengah turbulensi, Danang menegaskan satu hal yang tak boleh goyah, yaitu dukungan dari publik Jepara. Semangat dari tribun, katanya, selalu menjadi bahan bakar para pemain di situasi paling sulit sekalipun.