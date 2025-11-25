PSBS Biak Dihantam Badai Cedera Menjelang Tantang Persijap di Sleman

jateng.jpnn.com - PSBS Biak harus segera bangkit setelah menelan kekalahan 0-5 dari PSM Makassar pada Pekan Ke-13 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11).

Tim Badai Pasifik kini bersiap menghadapi laga berikutnya melawan Persijap Jepara di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (27/11).

Pelatih PSBS Biak Divaldo Alves mengungkapkan timnya terkendala kondisi fisik beberapa pemain kunci. Kiper utama Kadu Monteiro harus ditarik keluar setelah babak pertama saat melawan PSM karena cedera yang sudah lama dideritanya.

“Kadu sudah lama punya cedera. Sebelum pertandingan dia bilang ingin beri yang terbaik, tapi memang kondisi cedera itu kembali terasa,” ujar Divaldo.

Selain Kadu, dua pemain penting lainnya, yaitu Mohcine Hassan Nader dan Heri Susanto, juga bermain dalam kondisi tidak fit. Hassan mengalami cedera lutut dan telah memaksakan diri bermain dalam beberapa pekan terakhir. Pada laga melawan PSM, dia digantikan oleh Muhammad Isa pada menit ke-55.

“Hassan sudah lama cedera lutut, tetapi dia tetap bermain. Saya apresiasi usaha dia membantu tim,” kata Divaldo.

Sementara itu, Heri Susanto baru pulih dari patah tulang kaki. Meski sempat bermain baik saat melawan Persita, Heri kembali merasakan sakit saat latihan dan tetap memaksakan diri tampil melawan PSM. Dia akhirnya digantikan oleh Raja Imam Siregar pada menit yang sama.

“Pada menit 50 mereka mulai merasakan sakit dan saya harus mengganti mereka,” lanjutnya.