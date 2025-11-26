Eky Taufik Sentuh 100 Laga Bersama Persis Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo pulang dari Gianyar bukan hanya membawa satu poin, tetapi juga sebuah momen bersejarah. Laga pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 kontra Bali United, Minggu (23/11), menjadi panggung spesial bagi bek kanan Laskar Sambernyawa Eky Taufik.

Di Stadion Kapten I Wayan Dipta, pemain bernomor punggung 30 itu resmi menembus 100 penampilan untuk Persis.

Eky turun sebagai pemain pengganti di menit ke-83 menggantikan Giovani Numberi. Meski hanya merasakan sedikit menit, kontribusinya ikut menjaga gawang Persis tetap perawan dan memastikan tim membawa pulang clean sheet dari kandang Serdadu Tridatu, hasil yang tak mudah dicuri di Gianyar.

Bagi Eky, pertandingan itu bukan sekadar laga tandang yang keras. Ada rasa haru yang menempel di seragamnya malam itu.

“Ini laga istimewa buat saya pribadi. Pertandingan ke-100 saya dengan klub yang sudah saya anggap seperti rumah sendiri,” ujarnya.

Perjalanan seratus laga tentu bukan angka kecil. Karena itu Eky bertekad melanjutkan langkahnya, membantu Persis merangkak naik di tabel klasemen yang masih belum ramah bagi Laskar Sambernyawa.

“Harapan saya ke depan, bisa lebih lagi untuk menaikkan posisi di klasemen sementara. Posisi saat ini belum aman. Saya akan memaksimalkan apa yang saya miliki untuk meningkatkan prestasi Persis Solo,” tambahnya.

Ucapan terima kasih pun dia sampaikan untuk semua pihak mulai dari keluarga, manajemen, dan tentu saja para suporter yang tak pernah absen mengawal perjalanan Persis.