JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Eky Taufik Sentuh 100 Laga Bersama Persis Solo

Eky Taufik Sentuh 100 Laga Bersama Persis Solo

Rabu, 26 November 2025 – 13:50 WIB
Eky Taufik Sentuh 100 Laga Bersama Persis Solo - JPNN.com Jateng
Eky Taufik sudah tampil sebanyak 100 laga untuk Persis Solo. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo pulang dari Gianyar bukan hanya membawa satu poin, tetapi juga sebuah momen bersejarah. Laga pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 kontra Bali United, Minggu (23/11), menjadi panggung spesial bagi bek kanan Laskar Sambernyawa Eky Taufik.

Di Stadion Kapten I Wayan Dipta, pemain bernomor punggung 30 itu resmi menembus 100 penampilan untuk Persis.

Eky turun sebagai pemain pengganti di menit ke-83 menggantikan Giovani Numberi. Meski hanya merasakan sedikit menit, kontribusinya ikut menjaga gawang Persis tetap perawan dan memastikan tim membawa pulang clean sheet dari kandang Serdadu Tridatu, hasil yang tak mudah dicuri di Gianyar.

Baca Juga:

Bagi Eky, pertandingan itu bukan sekadar laga tandang yang keras. Ada rasa haru yang menempel di seragamnya malam itu.

“Ini laga istimewa buat saya pribadi. Pertandingan ke-100 saya dengan klub yang sudah saya anggap seperti rumah sendiri,” ujarnya.

Perjalanan seratus laga tentu bukan angka kecil. Karena itu Eky bertekad melanjutkan langkahnya, membantu Persis merangkak naik di tabel klasemen yang masih belum ramah bagi Laskar Sambernyawa.

Baca Juga:

“Harapan saya ke depan, bisa lebih lagi untuk menaikkan posisi di klasemen sementara. Posisi saat ini belum aman. Saya akan memaksimalkan apa yang saya miliki untuk meningkatkan prestasi Persis Solo,” tambahnya.

Ucapan terima kasih pun dia sampaikan untuk semua pihak mulai dari keluarga, manajemen, dan tentu saja para suporter yang tak pernah absen mengawal perjalanan Persis.

Eky Taufik sudah tampil sebanyak 100 laga untuk Persis Solo.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   persis solo eky taufik febriyanto persis bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU