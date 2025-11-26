Persib Bandung Hadapi Lion City Sailors, Thom Haye Optimistis Menang

jateng.jpnn.com, SINGAPURA - Persib Bandung membawa optimisme tinggi ke Singapura. Sang gelandang elegan Thom Haye menegaskan Maung Bandung siap mencuri kemenangan dari Lion City Sailors pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two 2025/26 di Stadion Bishan, Rabu (26/11) malam.

Haye menyebut kekuatan Persib justru makin solid di tengah jadwal padat. Menurutnya, kedekatan antarpemain telah berubah menjadi kekuatan yang sulit dibaca lawan.

“Waktu bersama tim adalah hal yang baik. Kami memiliki chemistry dan atmosfer yang bagus,” ujar Thom Haye.

Namun, eks Heerenveen itu tidak menutup mata terhadap kekuatan tuan rumah. Dia menilai Sailors punya kualitas individu yang bisa mengacaukan pertandingan jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Mereka memiliki pemain yang kuat. Kami tahu ini akan jadi pertandingan yang sulit. Namun, kami akan menunjukkan performa yang sama seperti pertemuan sebelumnya,” ucapnya.

Bagi Haye, jadwal ketat bukan alasan meredupkan ambisi. Dia menyebut kondisi itu wajar untuk tim yang berlaga di dua kompetisi sekaligus. Kuncinya menerjemahkan latihan ke permainan.

“Jika bisa terus meraih kemenangan, kami akan sangat senang. Jadi kami harus melakukannya,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapten Persib Marc Klok menaruh harapan kepada Bobotoh. Dia ingin gelombang suporter kembali hadir seperti saat Persib tandang ke Malaysia melawan Selangor FC.