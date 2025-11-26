Ketika PSIS Semarang Akhirnya Meraih Kemenangan, Debut Manis Sang Pelatih Baru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang akhirnya memecah kebuntuan panjang yang menghantui mereka sejak awal musim.

Dalam laga pekan ke-12 Pegadaian Super League 2025/26 di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (23/11) malam, Laskar Mahesa Jenar sukses mencuri kemenangan 1-0 atas Persiba. Hasil yang terasa seperti oase setelah 11 laga tanpa tiga poin.

Gol tunggal dicetak Doni Sormin di menit ke-69, menjadi penanda babak baru PSIS yang sekaligus menandai debut manis pelatih anyar Jafri Sastra.

Kemenangan perdana yang datang di momen pergantian nakhoda, membuat tiga poin di Balikpapan ini terasa lebih hangat dari biasanya.

Jafri tak menutupi rasa syukurnya. Dia memuji habis kerja keras para pemain yang menurutnya sudah mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengakhiri paceklik kemenangan.

“Izin Allah SWT, kami bisa mendapatkan tiga poin. Saya sangat mengapresiasi pemain yang berjuang sampai peluit akhir,” ujar pelatih asal Payakumbuh itu.

Meski menang, Jafri tak ingin tim terbuai. Dia mengingatkan perjalanan masih panjang dan skuad PSIS saat ini dihuni banyak pemain muda yang butuh pengalaman bertahap.

“Kami bersyukur, tapi tidak perlu euforia. Masih banyak pekerjaan rumah dan lawan-lawan berat menunggu. Kami harus lebih baik lagi,” tegasnya.