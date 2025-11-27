PSSI Terbang ke Eropa, Lima Kandidat Pelatih Timnas Siap Diwawancarai

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kursi pelatih tim nasional senior Indonesia yang lowong sejak Patrick Kluivert dilepas pertengahan Oktober mulai dikebut pengisiannya.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji memastikan rombongan PSSI sedang bersiap melakukan perburuan pelatih baru langsung ke Eropa.

Sumardji menjelaskan beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) sudah lebih dulu terbang. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers pun telah berangkat sehari sebelumnya.

“Malam nanti ada dua teman Exco yang berangkat duluan. Dirtek Zwiers sudah berangkat. Kami akan menyusul dan bertemu di Eropa untuk melakukan interview sesuai jadwal yang sudah disusun,” ujar Sumardji dilansir dari Antara, Kamis (27/11).

Meski demikian, Sumardji enggan membeberkan identitas negara maupun nama-nama yang dibidik. Dia hanya memastikan jumlah kandidat sudah mengerucut.

“Calonnya ada lima. Namun, biarkan nanti kami temui dulu. Detailnya belum bisa saya sampaikan,” katanya.

Ada satu syarat penting yang ditegaskan BTN, pelatih baru wajib berkomitmen melakukan transfer ilmu kepada para asisten asal Indonesia.

Sumardji mencontohkan perkembangan Nova Arianto yang menurutnya lahir dari proses belajar intensif selama bekerja bersama Shin Tae-yong.