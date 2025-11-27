JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga PSSI Terbang ke Eropa, Lima Kandidat Pelatih Timnas Siap Diwawancarai

PSSI Terbang ke Eropa, Lima Kandidat Pelatih Timnas Siap Diwawancarai

Kamis, 27 November 2025 – 12:00 WIB
PSSI Terbang ke Eropa, Lima Kandidat Pelatih Timnas Siap Diwawancarai - JPNN.com Jateng
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kursi pelatih tim nasional senior Indonesia yang lowong sejak Patrick Kluivert dilepas pertengahan Oktober mulai dikebut pengisiannya.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji memastikan rombongan PSSI sedang bersiap melakukan perburuan pelatih baru langsung ke Eropa.

Sumardji menjelaskan beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) sudah lebih dulu terbang. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers pun telah berangkat sehari sebelumnya.

Baca Juga:

“Malam nanti ada dua teman Exco yang berangkat duluan. Dirtek Zwiers sudah berangkat. Kami akan menyusul dan bertemu di Eropa untuk melakukan interview sesuai jadwal yang sudah disusun,” ujar Sumardji dilansir dari Antara, Kamis (27/11).

Meski demikian, Sumardji enggan membeberkan identitas negara maupun nama-nama yang dibidik. Dia hanya memastikan jumlah kandidat sudah mengerucut.

“Calonnya ada lima. Namun, biarkan nanti kami temui dulu. Detailnya belum bisa saya sampaikan,” katanya.

Baca Juga:

Ada satu syarat penting yang ditegaskan BTN, pelatih baru wajib berkomitmen melakukan transfer ilmu kepada para asisten asal Indonesia.

Sumardji mencontohkan perkembangan Nova Arianto yang menurutnya lahir dari proses belajar intensif selama bekerja bersama Shin Tae-yong.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji memastikan rombongan PSSI sedang bersiap melakukan perburuan pelatih baru langsung ke Eropa.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pelatih timnas indonesia Timnas Indonesia pssi kandidat pelatih

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU