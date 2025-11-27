PSIM Yogyakarta Hadapi Persija Tanpa Ze Valente, Van Gastel Tetap Santai

JPNN.com

Kamis, 27 November 2025 – 13:25 WIB
PSIM dipastikan tak bisa menurunkan gelandang kreatifnya, Ze Valente, yang harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Foto: Diambil dari ileague.id

jateng.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta dijadwalkan menantang Persija Jakarta dalam laga pekan ke-14 BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat (28/11).

Namun, ada kabar kurang sedap. PSIM dipastikan tak bisa menurunkan gelandang kreatifnya, Ze Valente, yang harus menepi karena akumulasi kartu kuning.

Pemain asal Portugal itu sebelumnya mengoleksi empat kartu kuning saat bersua Persib Bandung, Bali United, Persis Solo, dan terakhir Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel tetap kalem saat menanggapi absennya sang gelandang andalan. Sang pelatih mengaku percaya sepenuhnya pada kedalaman skuad yang dia miliki.

“Ze Valente memang pemain penting bagi kami. Namun, para pemain pengganti sudah saya ingatkan sejak lama bahwa ketika tim membutuhkan dan waktunya tiba, kalian harus siap. Nah, sekarang waktunya,” ujar Van Gastel.

Sementara itu, Ze tak mampu menutupi rasa kecewa. Dia mengakui sangat berat harus menjadi penonton di laga sebesar ini.

“Ini menjengkelkan. Pertandingan penting, dan saya tidak bisa membantu tim,” tuturnya.

Ze menegaskan kartu kuning terakhir diterimanya di luar kendali meski sudah berusaha bermain hati-hati. “Ada situasi di lapangan yang tidak bisa kami kontrol. Itu salah satunya," katanya.

